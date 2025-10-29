Inter senza gli infortunati Thuram e Mkhitaryan, oltre a Josep Martinez non convocato
(ANSA) - MILANO, 28 OTT - L'Inter si prepara alla sfida di domani con la Fiorentina e non mancano i dubbi di formazione per i nerazzurri. Dopo il ko con il Napoli, infatti, il tecnico Cristian Chivu potrebbe cambiare qualcosa nell'undici titolare per la gara contro i viola. Non ci saranno gli infortunati Thuram e Mkhitaryan, oltre a Josep Martinez non convocato dopo l'incidente in cui ha investito e ucciso un 81enne in moto-carrozzina.
Per quanto riguarda la formazione, quindi, a centrocampo potrebbe rivedersi Sucic (in ballottaggio con Zielinski), mentre sulla fascia sinistra Carlos Augusto potrebbe far rifiatare Dimarco. In attacco, poi, è sfida tra Bonny ed Esposito per la maglia dal 1' accanto a Lautaro Martinez. (ANSA).
