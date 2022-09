Inter, Skriniar: "Scudetto? C'era tanta delusione, ma il Milan è stato molto bravo"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Milan Skriniar, difensore dell'Inter, nel corso della sua intervista a DAZN, ha parlato anche di come ha vissuto la mancata conquista dello scudetto la scorsa stagione: "C'era tanta delusione, ma ci siamo detti subito: 'Ragazzi, abbiamo vinto due coppe, speriamo che ci dia una determinazione in più per la preparazione e provare a vincere lo scudetto il prossimo anno'. Ci sono tante critiche, la gente dice che dobbiamo vincere perché abbiamo la squadra forte, che non dobbiamo giocare, che giochiamo male... Non le vogliamo ascoltare perché ci fanno solo perdere energie. Anno scorso abbiamo perso il derby dominandolo per 70 minuti, poi abbiamo sbagliato anche contro il Sassuolo, anche quella poteva essere decisiva... Non voglio guardarla così. Anche il Milan è stato molto bravo perché le ultime 5 partite erano molto molto difficili, ma le hanno vinte ed hanno fatto molto bene. C'è anche merito loro e non solo demerito nostro".