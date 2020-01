Inter, Vecino verso l'addio: potrebbe finire al Tottenham o al Milan

Matias Vecino non sembra rientrare più nei progetti tecnici di Conte e per questo l'Inter è al lavoro per cederlo in queste finestra di mercato invernale: secondo quanto riferisce il Corriere della Sera, il centrocampista uruguayano, che ieri contro il Cagliari in Coppa Italia non è andato neppure in panchina, potrebbe finire al Tottenham nell’affare legato al danese Eriksen oppure al Milan in cambio di Kessie.