Inter, Zhang: "Milan? Vorremmo una rivincita per la storia e per l’anno scorso"

Il presidente dell'Inter, Steven Zhang, ha parlato ai microfoni di Prime dopo la sfida contro "Significa tanto essere in semifinale, abbiamo iniziato da lontano con giocatori che non hanno mai vinto nulla in Europa. Significa tanto per lo staff per tutti noi. Nel corso dei miei anni qui il derby di Milano è sempre stata tra le mie partite preferite per le emozioni, vorremmo una rivincita per la storia e per l’anno scorso”.