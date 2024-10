Intercettazioni ultras: i Pm pronti a sentire Zanetti, Inzaghi, Skriniar e Calabria

La Procura di Milano, che indaga su affari, violenze e intimidazioni degli ultrà delle curve milanesi, potrebbe ascoltare, come persone informate sui fatti, anche l’allenatore dell’Inter Simone Inzaghi, il vicepresidente Javier Zanetti, l’ex difensore nerazzurro, ora al PSG, Milan Skriniar, e il capitano del Milan Davide Calabria.

Come riportato da Calcio&Finanza, nei prossimi giorni, i pm Storari e Ombra, nell’inchiesta di Polizia e Guardia di Finanza, inizieranno una serie di audizioni di testimoni, convocando pure dirigenti, responsabili e calciatori dei due club milanesi, i cui nomi compaiono negli atti, e sul capitolo delle presunte “pressioni” subite e dei legami con gli ultrà. All’interno delle carte relative all’indagine, sono emersi anche i nomi di altri due calciatori nerazzurri: i centrocampisti Barella e Calhanoglu. Il riferimento è a incontri dei due calciatori, che non sono indagati, con i vertici del tifo interista per questioni legate ai biglietti delle partite.