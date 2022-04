Investcorp, Al-Ardhi a settembre: "Nei prossimi 7 anni vogliamo arrivare a gestire 100 miliardi in assets"

MilanNews.it

© foto di Investcorp

In attesa di capire gli sviluppi della trattativa tra il fondo del Bahrein ed Elliott, negli archivi di Bloomberg TV spuntano delle dichiarazioni, di settembre, del CEO Muhammad Al-Ardhi, che avvertiva come Investcorp fosse intenzionata a "gestire 100 miliardi in assets nei prossimi sette anni". Come? Attraverso "acquisizioni, crescita organica e joint venture".

"Attualmente operiamo in America ed Europa, nel Golfo ed in Asia. L'America e l'Europa rappresentano l'80% dei nostri mercati", disse Al-Ardhi. "Ovviamente dovremo cambiare le nostre modalità... per molti anni. Abbiamo servito gli investitori al dettaglio nel modello deal-by-deal. Ma ora vorremmo aggiornarci. Quindi, puntiamo al capitale sostenibile ed istituzionale".