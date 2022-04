Investcorp, Al-Ardhi: "Congratulazioni al Milan per essere tornato in vetta"

Tweet interlocutorio nella mattina di oggi. Mohammed Al-Ardhi presidente esecutivo di Investcorp, fondo che sarebbe interessato all'acquisto del Milan ha scritto sui suoi profili social: "Congratulazioni al Milan per essere tornato in vetta al campionato italiano. Buona Pasqua al club, ai suoi tifosi e a tutti quelli che festeggiano in quest'occasione".

Congratulations to #ACMilan back on top of the italian league. Happy Easter to the club, it’s fans and everyone observing this occasion #SempreMilan