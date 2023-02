Inzaghi a Dazn: "Abbiamo stra dominato: l'unica pecca è aver tenuto in bilico il risultato"

MilanNews.it

Simone Inzaghi, allenatore dell'Inter, ha parlato ai microfoni di Dazn al termine del derby vinto dai nerazzurri per 1-0 ai danni del Milan. Queste le parole del tecnico dell'Inter.

Quanto pesa questa vittoria?

"Ho fatto i complimenti alla squadra perché sono stati conentrati e attenti. Abbiamo stra dominato: vincere due derby in 20 giorni di cui uno con un trofeo mi rende soddisfatto. Guardiamo avanti con fiducia cercando di recuperare tutti i giocatori al massimo come Lukaku e Brozovic"

Cosa hai pensato quando hai visto la formazione del Milan?

"Se ne parlava da qualche giorno. Mi sono concentrato sulla mia squadra e su di noi: venivamo da un'ottima partita con l'Atalanta. Dipende sempre tutto da noi al di là degli avversari"

Un commento su Lautaro?

"Dall'anno scorso sta giocando a livelli strepitosi. Ha un rendimento costante nonostante non sono riuscito a dargli momenti di riposo. Se lo merita per come lavora quotidianamente. Parlare solo di lui è riduttivo questa sera: è stato un piacere vederli in campo. L'unica pecca è aver tenuto in bilico la gara fino alla fine. Potevamo essere più precisi nell'ultimo passaggio e nella finalizzazione ma ho poco da dire ai miei ragazzi".

Rammarico per la prima parte dell'anno?

"Abbiamo commesso qualche errore nel nostro cammino e chiaramente abbiamo avuto assenze pesantissime che pochi hanno ricordato. In questi 4 mesi di assenze di Lukaku e Brozovi abbiamo passato un girone di Champions, abbiamo una semifinale di Coppa e vinto una Supercoppa. Potevamo avere qualche punto in più ma dobbiamo continuare così fino alla fine"

Sul Napoli?

"Dobbiamo guardare noi stessi: stare focalizzati su quello che stiamo facendo. Da ottobre abbiamo vinto 10 partite su 13."