Inzaghi: "Berlusconi e Ancelotti mi mancano molto. Per i miei trent’anni..."

Tanto Milan nella carriera di Pippo Inzaghi e di conseguenza nella sua intervista al Corriere della Sera di oggi. Queste le sue parole su Silvio Berlusconi: "Mi manca molto. Ma di quel Milan mi mancano tante persone. Carlo Ancelotti, per dire. È un uomo intelligente, umano, presente. Una volta per il mio compleanno, che cade il 9 agosto, lasciò libera tutta la squadra per farci festeggiare. Compivo trent’anni: nessuno ci pensa mai, ma la tensione per un calciatore aumenta con l’età".