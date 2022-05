Inzaghi: "Giocare prima o dopo il Milan in questa corsa scudetto non incide"

MilanNews.it

Simone Inzaghi, tecnico dell’Inter, ha parlato ai microfoni di DAZN del fatto se può incidere giocare prima o dopo il Milan in questa lotta scudetto. Inzaghi ha detto: “No, non incide perché siamo abituati. Oggi noi giocavamo dopo, la prossima prima. Dobbiamo essere abituato. Io ero molto concentrato sulla mia gara e i miei giocatori hanno dimostrato di esserci. Dobbiamo essere concentrati ragionando partita per partita sapendo che prima della finale di Coppa Italia abbiamo una partita importantissima a San Siro davanti ai nostri tifosi”.