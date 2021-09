Inzaghi: "Il Milan ha poco da perdere. La finale del 2007 è scolpita nel mio cuore"

Intervistato ai microfoni di Sky Sport, Pippo Inzaghi ha parlato così di Liverpool-Milan: "Penso che il Milan abbia poco da perde. Torna in Champions dopo tantissimi anni è già un ottimo risultato. Il Milan è una squadra forte, costruita con calma e paziena; anche contro la Lazio ha dato segno di grande maturità e condizione. Il palcoscenico europeo è molto difficile, ma queste partite, se fatte nel modo giusto, aumenteranno la consapevolezza del Milan anche in campionato per vincere lo scudetto".

Sulla finale del 2007: "Quella partita la so a memoria, ma ogni tanto rivederla e risentirla fa sempre piacere. Per me rimane una cosa indimenticabile, è scolpita nel mio cuore. Al ritorno spero di andare a San Siro al ritorno perché è una partita che evoca in me ricordi incredibili e chiaramente è la partita della mia vita, che vale una carriera, quindi è indimenticabile".