Inzaghi: "Liverpool-Milan? Da queste partite si può crescere e imparare"

Intervistato ai microfoni di Sky Sport, Pippo Inzaghi, ex rossonero, ha parlato così del Milan: "Liverpool? Revoca ricordi incredibili, è una partita che vale una carriera e per cui è indimenticabile. Quello che fa più piacere è che il Milan torna a calcare i palcoscenisici che merita, soprattutto in un momento in cui sembra esstere tornata, grazie al lavoro di Pioli e Maldini, una squadra vera e che se la può giocare. Poi il Liverpool ovviamente è una dellee squadre peggiori che potessero capitare, ma da queste partite si può crescere e si può imparare. Mi auguro di vedere una bella partita e spero che il Milan faccia una grande gara perché aumenterebbe conspevolezza in questa squadra, che sta crescendo di partita in partita".