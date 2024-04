Inzaghi: "Lo Scudetto nel derby ci farebbe piacere. Tatuaggio come Pioli? Non mi piacciono"

vedi letture

Simone Inzaghi, tecnico dell'Inter, analizza ai microfoni di DAZN il pareggio per 2-2 contro il Cagliari:

Quanto darebbe lustro vincere il titolo nel derby?

"Ci farebbe piacere, ci prepareremo bene per lunedì. Se il traguardo verrà tagliato lunedì meglio, altrimenti ci saranno altre partite. Giochiamo contro la seconda in classifica che vorrà fare del proprio meglio davanti ai propri tifosi".

Come si prepara questa partita?

"Come sempre, il giorno della ripresa analizzeremo questo match e poi cercheremo di portare tutti e ventidue i giocatori. Stasera avevamo due squalificati, lunedì spero di avere tutti per fare le scelte migliori. Sappiamo cosa rappresenta il derby, rispetteremo il Milan come abbiamo sempre fatto. Sappiamo che i derby di Roma e Milano sono partite molto intense, l'anno scorso lo abbiamo giocato in semifinale di Champions. Fortunatamente ne ho vinti tanti, qualcuno ne ho perso, cercheremo di arrivarci nel migliore dei modi".

Ha spazio per un tatuaggio come quelli di Pioli e Spalletti?

"A me non piacciono i tatuaggi"

Ha pensato a qualcos'altro?

"Vedremo".