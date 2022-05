Inzaghi: "Prossima giornata? Questa volta giocheremo prima noi". Ma sarà la settima volta nelle ultime 9 gare

MilanNews.it

Simone Inzaghi, tecnico dell'Inter, si è così espresso in conferenza stampa post Udinese sulla prossima giornata di campionato e sulla lotta Scudetto: “Possiamo mettere pressione al Milan, mancano ancora tre partite e nove punti. Secondo me è ancora tutto in gioco. Questa volta giocheremo prima noi, ho la fortuna di avere un grande gruppo. Un gruppo che mi sta regalando soddisfazioni dall’otto luglio”.

Da calendario sarà la settima volta nelle ultime nove partite (cioè da quando i nerazzurri hanno perso la priorità calendario data dalla Champions League) che l'Inter giocherà prima del Milan.