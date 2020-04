Inzaghi: "Quando ero in panchina la gente mi chiamava. A 9 anni la mia prima volta a San Siro"

Filippo Inzaghi, ex attaccante del Milan, ha parlato in occasione di una diretta Instagram insieme al giornalista Carlo Pellegatti: "E' sempre stato speciale, a volte penso che abbia anche messo in difficoltà qualche allenatore che ho avuto. Quando ero in panchina la gente mi chiamava. Probabilmente la gente vedeva che non dormivo la notte prima e che diventavo matto per il calcio. Sono sempre stato un tifoso di calcio, mio papà, milanista, mi portò a 9 anni a vedere Milan-Flamengo a San Siro in occasione del Mundialito. Mi ricordo ancora come non vedessi l'ora di salire sulle gradinate di San Siro e vedere i giocatori in campo. Ricordo tutto nitidamente come fosse ieri. Mi ricordo che son tornato a casa alla sera tardi per raccontare l'emozione che avevo vissuto. Sono nato con il pallone sotto al braccio. Io e mio fratello Simone".