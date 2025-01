Inzaghi: "Sarà un piacere incontrare e sfidare Conceiçao"

Dopo la conferenza stampa odierna da Riyad, il tecnico interista Simone Inzaghi ha presentato Inter-Atalanta di Supercoppa - in programma domani sera - anche ai microfoni di SportMediaset. Tra le domande, inevitabile quella sull'ex compagno di squadra Sergio Conceicao divenuto qualche giorno fa tecnico del Milan. Le parole di Inzaghi.

Cambio Fonseca-Conceiçao? "Purtroppo noi allenatori siamo sempre soggetti ai giudizi. Per Fonseca dispiace perché è un ottimo allenatore e un'ottima persona. Non ha avuto grandissima continuità in campionato, ma ha fatto una Champions e una partita di Coppa Italia ottima. Conceicao ha giocato con me e sarà un piacere incontrarlo e sfidarlo come è già successo in passato".