Inzaghi torna sul derby: "Avremmo meritato il pareggio: loro hanno fatto tre gol, noi due"

Simone Inzaghi, nella conferenza stampa della vigilia della partita di Champions contro il Bayern Monaco è tornato sul derby in cui l'Inter è stata sconfitta pre 3-2 dal Milan di Stefano Pioli. Queste le parole dell'allenatore nerazzurro: "Ci sono stati dei momenti della partita con il Milan in cui loro hanno fatto meglio e altri in cui abbiamo fatto meglio noi, però alla fine loro hanno fatto tre gol e noi due. Abbiamo avuto quel passaggio a vuoto e alla fine avremmo anche meritato il pareggio per le occasioni create, però in questo momento è così e dobbiamo lavorare di più, io in primis"