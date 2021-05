Inzaghi: "Vogliamo qualficarci alla prossima Champions League"

Al termine della vittoria della Lazio contro il Genoa, il mister del biancocelesti, Simone Inzaghi, ha parlato della lotta per arrivare quarti, e cioè alla qualificazione alla prossima Champions League. Inzaghi ha detto: “Abbiamo fatto 80 minuti di grande calcio e io sono orgoglioso di questi ragazzi. Sono contento di questa vittoria e di questo record delle 11 vittorie consecutive all’Olimpico in campionato. Abbiamo vinto 16 delle ultime 18. Ci proveremo fino alla fine. Per il quinto anno di fila saremo di nuovo in Europa, ma vogliamo essere tra le prime quattro e qualificarci nuovamente per la Champions League”.