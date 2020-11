Iorio: "Ibra è un fuoriclasse ora più che mai, imprescindibile per il Milan"

Maurizio Iorio, intervenuto a Sky Sport, ha parlato di Ibrahimovic e della costruzione del Milan: "Ibrahimovic è un fuoriclasse ora più che mai, far vedere quello che sta facendo non è da tutti, ha anche recuperato da un infortunio gravissimo, non è facile recuperare così in tarda carriera. Il Milan è una squadra veramente forte che sta piano piano inserendo giocatori determinanti, a mio giudizio Ibrahimovic è imprescindibile per questa squadra".