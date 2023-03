MilanNews.it

Come riferisce la Gazzetta dello Sport questa mattina parlando dei progetti del nuovo stadio da costruire nell'area dell'ippodromo La Maura, per costruire l'impianto il cui valore è stimato tra i 500 e i 600 milioni di euro, sarà necessario un finanziamento in 10 o 15 anni. Queste tipologie di prestito sono molto comuni in progetti del genere e sono quasi inevitabili.