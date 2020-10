Ipotesi playoff per terminare il campionato? Tutto passa anche da Juventus-Napoli

Quale sarà il verdetto del Giudice Sportivo in merito alla sfida di campionato non disputata fra Juventus e Napoli? Come si legge sulle pagine del Corriere dello Sport infatti, se verrà deciso di rinviare la sfida, diventerà molto difficile ricollocare la sfida. Non solo, se venisse imboccata questa via è facile ipotizzare che ci saranno altre gare inviate e che andranno ricollocate. Il calendario è complesso, visto che la prossima estate si giocheranno gli Europei, e diventa quasi impossibile trovare diversi slot per infilare partite.

Ipotesi playoff - Il campionato deve essere portato a termine ed il tema playoff non è più un tabù per i vertici della Lega, con tanto di studi già in atto per arrivare ad un doppio piano alternativo da sottoporre ai club in tempi abbastanza ridotti. La post-season, eventualmente, scatterebbe dopo il girone di andata, una volta constatata l’impossibilità di concludere il campionato in maniera regolare. Il rinvio di Juve-Napoli aumenterebbe le probabilità di uno scenario di questo genere.