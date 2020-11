Isak: "Io simile a Ibrahimovic? Sì, ma lui è il più grande in Svezia”

Alexander Isak è stato paragonato negli scorsi anni a Zlatan Ibrahimovic, per struttura fisica e movenze. Attualmente alla Real Sociedad, l'attaccante 21enne ha dichiarato: "Ho sentito questa cosa molto tempo fa, credo che avessi 17 anni o giù di lì. Credo che dal punto di vista personale siamo molto diversi come tutti possono vedere. Credo sia più una similitudine. Siamo entrambi svedesi, attaccanti, di statura alta. Diciamo che la forma è la stessa. Penso sia più quello. Naturalmente non voglio essere altro che me stesso. Zlatan è quanto di più grande abbiamo in Svezia. È uno dal quale si può solo trarre ispirazione. Io cerco solo di crescere nel miglior modo possibile. Quello che la gente dice naturalmente è superfluo, ma è divertente essere paragonati a qualcuno così grande".