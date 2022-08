Isco al Siviglia, l'in bocca al lupo dell'amico Theo: "Ti auguro il meglio"

MilanNews.it

© foto di Federico Titone

L'ex Real Madrid Isco è stato annunciato ufficialmente dal Siviglia, che lo ingaggia a parametro zero. Theo Hernandez, grande amico dello spagnolo ed ex compagno di squadra ai tempi del Real Madrid, gli fa un in bocca al lupo sui social: "Ti auguro il meglio in questa nuova tappa".