Iscriviti al canale Youtube di MilanNews: seguici per aggiornamenti, news e immagini esclusive
MilanNews.it
L'offerta social di MilanNews.it si amplia con il canale YouTube ufficiale della redazione! Clicca QUI per seguire tutte le ultime notizie, le esclusive e tutti gli approfondimenti sul mondo dell’AC Milan! Ricordati di attivare la campanella per non perdere nessun video e restare sempre aggiornato sulle vicende del mondo rossonero!
Inoltre segui MilanNews.it sui social network per essere costantemente aggiornato sui rossoneri. Oltre che su Facebook e Twitter, puoi seguire MilanNews.it anche su Instagram all'account @milannewsitofficial, dove troverete le migliori foto e i migliori video.
Pubblicità
News
Rabiot rivela: "A inizio mercato Allegri mi aveva detto: 'Vediamo cosa succede'. E qualcosa è successo davvero"
Perth: il viaggio assurdo sarà cancellato. Maignan: l’aumento parta da gennaio 2025. Tirare per i capelli é consentito dalle regole?di Franco Ordine
Le più lette
1 Perth: il viaggio assurdo sarà cancellato. Maignan: l’aumento parta da gennaio 2025. Tirare per i capelli é consentito dalle regole?
2 Viviano: "Ho sentito gente che parla di portieri invertiti, ma Maignan ce l'ha il Milan. È un fattore..."
Primo Piano
Rabiot: "Sono arrivato al Milan al momento giusto, ci sono tutte le componenti per vincere. Ecco cosa mi piace di Allegri"
Il Milan viaggia a ritmo Scudetto. Ma ci può riuscire per tutta la stagione? Sì, se il mercato aiutasse
Carlo PellegattiSolo Allegri ci può riuscire. Maignan, il pasticciaccio brutto di via Aldo Rossi. La lezione di Berlusconi e Galliani. Il Como vola. Perth… vi prego!
Antonio VitielloMaignan fa piangere Calha. Dominio nei derby. Ora serve urgentemente il rinnovo. C’è un rischio clamoroso
Pietro MazzaraBrutti ma vincenti? Va benissimo. La dirigenza torni da Maignan con il rinnovo. Storari sabato vieterà anche i cellulari?
Albertini elogia Leao: "Un grande giocatore, per diventare un campione, deve essere continuo. Quest'anno lo sta facendo"
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com