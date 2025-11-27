Verso Milan-Lazio: oggi alle 14 la conferenza stampa di Allegri

Oggi alle 07:00News
di Lorenzo De Angelis

Dopo la vittoria nel derby il Milan di Massimiliano Allegri ospiterà a San Siro la Lazio per la 13esima giornata del campionato di Serie A Enilive. In vista della prossima gara, in programma sabato sera alle 20.45, il tecnico rossonero parlerà quest'oggi in conferenza stampa per presentare la sfida contro i rivali biancocelesti rispondendo alle domande dei giornalisti presenti a Milanello a partire dalle ore 14.00.

DOVE VEDERE MILAN-LAZIO
Data: sabato 29 novembre 2025
Ora: 20:45
Stadio: Giuseppe Meazza, San Siro, Milano
Diretta TV: DAZN, Zona DAZN, Tim Vision, Sky Sport
Web: MilanNews.it