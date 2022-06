Italdonne, Giacinti: "Spagna favorita per l'Europeo. Sarà una sfida interessante"

MilanNews.it

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Dal ritiro dell'Italia Femminile a Castel di Sangro l'attaccante Valentina Giacinti ha parlato ai canali ufficiali della FIGC in vista dell'Europeo spiegando di essersi messa alle spalle un'annata complicata, divisa fra Milan e Fiorentina, ed essere pronta per la competizione continentale: "Il lavoro sta andando sempre meglio, stiamo cercando la brillantezza dopo aver svolto un lavoro specifico lungo e intenso nelle scorse settimane. Quando indossi questa maglia hai sempre il sorriso, è stata un’annata complicata, ma sono già carica e pronta per affrontare con la maglia azzurra questa grande occasione e farò del mio meglio per dimostrare ancora una volta il mio valore. - conclude Giacinti guardando all'amichevole con la Spagna - Sarà una sfida interessante perché, per me, la Spagna è la favorita per l’Europeo. Speriamo di misurarci bene, di fare una grande partita e cercheremo di vincere".