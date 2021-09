Italia-Bulgaria, prima bene e poi male: la pagelle di Florenzi

Alessandro Florenzi, neo acquisto del Milan, ieri sera durante Italia-Bulgaria, è stato protagonista di una prova in chiaroscuro. Prima ha incantato con le sue galoppate sulla fascia e poi è arrivato l’errore sull’azione della Bulgaria che ha portato al gol il calciatore dell’Ascoli, Atanas Iliev. Da lì in poi il suo rendimento è calato e non si è più ripreso nel corso del match venendo sostituito al minuto 64 da Rafael Toloi. Ecco come i proncipali quotidiani sportivi e non, hanno valutato la partita del milanista:

TMW: 5

Gazzetta dello Sport: 5

Corriere dello Sport: 5,5

Tuttosport: 5

Corriere della Sera: 5

La Stampa: 5