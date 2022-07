Italia, così non va: dopo le delusioni maschili arrivano anche quelle femminili

MilanNews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo le delusioni della Nazionale maschile, arrivano anche le delusioni di quella femminile, che ha già terminato il cammino all'Europeo 2022. Le ragazze di Milena Bertolini hanno ottenuto un solo punto (2 gol fatti e 7 subiti) nelle 3 partite del girone, arrivando all’ultimo posto del raggruppamento e venendo di conseguenza eliminate dalla manifestazione. A tale proposito la Gazzetta dello Sport scrive: “Una delusione europea. Italia a secco, il Belgio colpisce e passa ai quarti. Azzurre eliminate. Il sogno dell’Italia delle donne è morto all’alba del torneo, ma per essere precisi nel tramonto di una sera tanto calda da costringere a due cooling break, il che trovandosi in questa parte del mondo può sembrare quanto meno inusuale. Sarà che le fiamme rosse, così vengono chiamate le ragazze del Belgio, hanno scaldato parecchio il prato dell’Academy Stadium sovrastando, come già era accaduto con altre avversarie, le ragazze di Milena Bertolini sul piano atletico, soprattutto in fase difensiva. L’Italia ha provato a rialzarsi, ma non c’è mai riuscita del tutto. C’erano grandi speranze, grandi aspettative. Tutto svanito. Pare il contrappasso di un Mondiale nel quale ogni cosa era andata nel verso giusto”.