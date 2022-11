Italia, Donnarumma nel mirino della critica per un altro errore fra i pali

MilanNews.it

Quella di ieri non è stata una bella serata per l'Italia, battuta per 2-0 in amichevole dall'Austria. Gli azzurri hanno subito una sconfitta pesante all'Ernst Happel Stadion di Vienna, dove agli austriaci sono bastate le reti di Schlager e Alaba per ottenere la vittoria. Nel mirino della critica è finito anche l'ex rossonero Gianluigi Donnarumma, che ha raggiunto le cinquanta presenze con l'Italia non festeggiandole nel migliore dei modi. Il portiere azzurro si è infatti reso protagonista di un grave errore in occasione del secondo gol, una disattenzione che ha macchiato decisamente la sua prestazione.