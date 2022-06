Italia eliminata, i numeri di Sebastiano Desplanches a Euro under 19

MilanNews.it

Nel pomeriggio di ieri l'Italia under 19 è stata eliminata dagli Europei di categoria in virtù del 2-1 subito in rimonta dall'Inghilterra. Tra i pali della Nazionale di Ct Nunziata una sicurezza come Sebastiano Desplanches, portiere della primavera del Milan che si è reso protagonista di una partita eccellente con tre ottimi interventi. Nel corso della rassegna, l'estremo difensore rossonero ha giocato tre gare su quattro, saltando solo l'ultima del girone con la Francia in cui gli Azzurrini hanno subito quattro reti. Per lui invece solo tre gol subiti, due ieri contro l'Inghilterra, e l'altro nella gara di esordio contro la Romania.