Italia-Estonia, le pagelle di Tonali: prova incolore per il centrocampista

Non una grande serata per Sandro Tonali con la maglia della Nazionale azzurra. Il giovane centrocampista ha giocato l’intero primo tempo nell’amichevole contro l’Estonia (4-0 per l’Italia il risultato finale), ma non è riuscito a lasciare il segno. Ecco le pagelle di alcuni quotidiani in edicola oggi:

La Gazzetta dello Sport: 5.5

Corriere dello Sport: 5.5

Tuttosport: 5.5

Corriere della Sera: 5.5