Italia Femminile, 25 azzurre per le sfide con Croazia e Lituania

(ANSA) - ROMA, 13 OTT - La nazionale femminile di calcio è pronta a riprendere il suo cammino nelle qualificazioni al Mondiale del 2023, a un mese dalle vittorie ottenute contro Moldavia e Croazia nei primi due match del girone G. Venerdì 22 ottobre l'Italia è attesa alla seconda sfida consecutiva contro le croate, che si disputerà allo stadio 'Teofilo Patini' di Castel di Sangro (ore 17.30), mentre martedì 26 ottobre all'Lff Stadium di Vilnius (ore 17.30 italiane) è in programma la gara con la Lituania. La squadra si radunerà domenica a Roma e il giorno dopo si trasferirà a Castel di Sangro per iniziare la preparazione. Per questo doppio confronto la ct Milena Bertolini ha puntato su 25 calciatrici: rispetto alle partite di settembre le novità sono rappresentate da Katja Schroffenegger, Giada Greggi - che nella sfida disputata due anni fa al 'Patini' ha trovato la sua prima rete in azzurro - e Alia Guagni, pronta a tornare in gruppo dopo più di un anno di assenza per vari infortuni. Assente Manuela Giugliano, ancora alle prese con il problema al ginocchio che l'aveva costretta a saltare la trasferta in Croazia. (ANSA).