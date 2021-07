Italia Femminile, a Trieste primo passo verso i Mondiali

(ANSA) - ROMA, 28 LUG - Inizierà da Trieste il cammino della Nazionale Femminile nelle qualificazioni alla Coppa del Mondo in programma nell'estate del 2023 in Australia e Nuova Zelanda. Lo stadio 'Nereo Rocco' ospiterà venerdì 17 settembre la sfida con la Moldova, primo impegno per l'Italia nel Gruppo G. L'Italia, che nel girone dovrà vedersela anche con Svizzera, Romania, Croazia e Lituania, giocherà per la prima volta nella sua storia a Trieste, mentre quello con la Moldova sarà il terzo confronto tra le due nazionali dopo i successi di Gama e compagne nelle due gare delle qualificazioni al Mondiale del 2019 (5-0 a La Spezia, 3-1 a Vadul lui Voda). Accederanno direttamente alla fase finale del Mondiale le prime classificate dei nove gironi, mentre le seconde classificate si affronteranno nei play off per contendersi gli altri due pass per la fase finale. Un'altra nazionale europea avrà infine la possibilità di qualificarsi attraverso gli spareggi interconfederali che si svolgeranno in Australia e Nuova Zelanda nell'autunno del 2022. (ANSA).