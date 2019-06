Italia femminile, Alborghetti: "Finalmente il grande giorno è arrivato, un grandissimo in bocca al lupo a tutte le azzurre"

Inizia oggi il Mondiale femminile di Francia, in cui le azzurre scenderanno in campo per la prima volta domenica. La centrocampista rossonera Lisa Alborghetti è intervnenuta su Instagram: "Finalmente il grande giorno è arrivato. Oggi è iniziata una delle più belle competizioni che esista per chi pratica questo sport. Certo non poter essere lì in prima persona fa male, ma purtroppo il calcio è anche questo e bisogna essere capaci di accettare delle scelte indistintamente che siano condivise o meno ed è proprio in questi momenti che si cresce. Sono passati molti giorni e la delusione della mancata convocazione è ancora tanta e onestamente parlando in tutti questi giorni non ho mai avuto voglia di scrivere nulla. Oggi però è diverso.

Oggi voglio scrivere due righe perché domani è il giorno in cui l'Italia, finalmente dopo tanto tempo, torna a disputare un partita mondiale. Oggi mi sento di scrivere perché voglio fare un grandissimo in bocca al lupo a tutte le AZZURRE che con tanto sforzo hanno ottenuto questa qualificazione... alle azzurre che saranno in Francia a difendere i nostri colori in prima fila e a tutte coloro che non potendo si limiteranno a fare il tifo e a far sentire il loro appoggio... Oggi non posso far altro che essere contenta ed emozionata perché domani per il NOSTRO calcio italiano sarà un nuovo inizio.

Detto ciò spaccate tutto e godetevi questa bellissima esperienza. Un abbraccio forte a tutte le AZZURRE"