Italia Femminile, azzurre ai quarti del Mondiale: Giacinti in gol contro la Cina, in campo anche Giugliano e Bergamaschi

Arriva finalmente il primo gol nel Mondiale Femminile per la rossonera Valentina Giacinti: nell'Ottavo di Finale che le azzurre hanno vinto contro la Cina ieri, martedì 25 giugno a Montpellier, Valentina ha avuto il merito di sbloccare il risultato al 15' dopo che al 10', per fuorigioco, le era stata negata un'altra rete. Un gol da attaccante vera, di rapina, il suo primo nella mainfestazione iridata con il primo tiro nello specchio. Per Giacinti è un bel momento in azzurro: cinque dei suoi sette gol con l’Italia sono arrivati nelle ultime otto presenze.

Titolari e protagoniste di una bella prestazione anche altre due rossonere, Giugliano e Bergamaschi. Manuela ha comandato il gioco in mezzo al campo, stabilendo due record statistici nella partita: dodici possessi guadagnati e 88% dei duelli vinti. Valentina è andata vicina nel primo tempo al gol del 2-0, risultando comunque la migliore per contrasti vinti in tutta la partita (3). L'Italia è ora attesa dal quarto di finale contro l'Olanda, in programma sabato 29 giugno a Valenciennes alle 15.00.