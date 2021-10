Italia Femminile, battuta 5-0 la Lituania: in gol anche Valentina Giacinti

Non si ferma la corsa dell'Italia Femminile verso il Mondiale 2023 in Australia e Nuova Zelanda: la formazione guidata da Milena Bertolini, infatti, ha battuto 5-0 la Lituania, confermandosi al comando del Girone G a punteggio pieno. A segno, per il pokerissimo azzurro Valentina Cernoia, Valeria Pirone (che solo pochi giorni fa aveva trovato il primo gol con la Nazionale, nella sfida contro la Croazia), Valentina Giacinti, Sara Gama e Arianna Caruso.