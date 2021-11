Italia Femminile, Bertolini: "Con Svizzera e Romania ce la giochiamo per due soli posti"

Di tutto questo, quando la sfida per le qualificazioni ai prossimi mondiali si avvicina (in programma venerdì al "Barbera" di Palermo), ha parlato il CT azzurro Milena Bertolini: "E' una settimana intensa, mancano delle giocatrici importanti per problemi fisici, penso a Guagni e Cernoia, e adesso c'è il discorso del Covid: purtroppo ci dobbiamo fare i conti, nè io né le ragazze siamo avulsi dal contesto in cui viviamo. Ma continuiamo a giocarcela, con altre due squadre, per i primi due posti: adesso c'è la Svizzera, squadra forte, ma non dimentichiamo che anche la Romania è ancora in gioco. Come si batte la Svizzera? Attraverso la disponibilità da parte di tutte le giocatrici e attraverso l'organizzazione e la compattezza di squadra, tutte devono essere a disposizione l'una dell'altra. Spero poi di avere una bella cornice di pubblico, potrebbe essere la dodicesima donna in campo".