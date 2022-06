Italia Femminile, Bertolini: "Dobbiamo fare un passo avanti per essere fra le Nazionali top"

Fonte: tuttomercatoweb.com

Milena Bertolini, ct dell'Italia Femminile, si è così espressa in conferenza stampa in vista dell'Europeo:

Cosa cambierà in questa terza fase del ritiro?

"Coverciano è la nostra casa e quando torni qui ci sono sempre emozioni positive. Nelle prime due settimane abbiamo fatto un lavoro più di quantità per mettere benzina nelle gambe, mentre ora faremo un altro tipo di lavoro per prepararci al meglio all'Europeo. Come sempre noi siamo in preparazione e poi i riflettori si accenderanno mentre ci avvicineremo all'evento. In prossimità dell'inizio della manifestazione, si accenderanno le luci anche su di noi".

Mancini ha scommesso sui giovani? Ci saranno novità ai prossimi Europei

"Puntare sui giovani è sempre importante, rappresentano il nostro futuro e Roberto sta facendo molto bene e sta venendo ripagato. Ovviamente la Nations League permette di fare più esperimenti in questo senso. Noi stiamo facendo un progressivo rinnovamento, ci sono qui diverse calciatrici giovani anche dell'Under 19 e se saranno all'Europeo lo dovranno conquistare sul campo".

Ci sono similitudini con l'ultimo Mondiale?

Dal 2019 a oggi sono cambiate diverse cose, sono diventate più esperte. Ma come allora c'è grande entusiasmo e grande dedizione e impegno negli allenamenti. Molte di queste giocatrici hanno accresciuto le proprie esperienze. La qualità delle giocatrici si sta alzando e lo vediamo anche nelle Nazionali giovanili. Rispetto a 3-4 anni fa la crescita è incredibile e questo è merito del lavoro che stanno svolgendo i club come si è visto anche nella finale Primavera di ieri. La qualità di tutto il movimento così si sta alzando ulteriormente, ma dobbiamo ancora crescere come ci dicono i dati. Siamo in una fascia media, verso il top e dobbiamo fare un passo avanti verso il top".

Su cosa vi concentrerete in questa terza fase? Cosa la incuriosisce dell'Europeo

"Faremo un lavoro su rapidità, velocità e intensità che sono gli aspetti principali che ci aspettano all'Europeo e che possono fare la differenza. E ovviamente lavoreremo sulla tattica. Sono curiosa di vedere il livello della nostra Nazionale quando cominceranno le gare importanti perché vedo le ragazze lavorare tantissimo per arrivare al top. Sarà una competizioni importante e non sono preoccupata, poi ovviamente spero che tutte stiano bene".