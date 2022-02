Italia Femminile, Guagni: "Siamo partite forti. L'Algarve Cup ci preparerà all'Europeo"

Alia Guagni, giocatrice del Milan Femminile e della Nazionale Italiana, si è così espressa ai canali azzurri sull'Algarve Cup: "Siamo partite forti e questo per noi è fondamentale, siamo arrivate a un livello in cui dobbiamo dimostrare ogni volta e questo è uno step in più che ci porta verso il nostro obiettivo. Sono stati due anni un po' travagliati, ma adesso sono felice di essere qua, in questo gruppo forte e unito. Si vede molto il cambiamento che stiamo facendo in Italia, il livello si è alzato e il gruppo è più omogeneo: questo è importante, perché ogni calciatrice, dalla prima all'ultima, è fondamentale per raggiungere appunto l'obiettivo. Questo torneo è uno step in avanti, un qualcosa di importante che ci vede contro squadre forti e questo ci preparerà al meglio per l'impegno estivo dell'Europeo. La voglia di giocare contro la Norvegia è tanta, sono gare fondamentali e la voglia di arrivare in finale è massima, anche perché quanto accaduto due anni fa è stata dura da digerire".