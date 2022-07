Italia Femminile, Guagni: "Solo la Francia era superiore all'Italia nel girone dell'Europeo"

MilanNews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ospite delle frequenze di Radio Toscana, Alia Guagni, difensore del Milan con un recente passato con la Nazionale di Milena Bertolini ha analizzato la precoce eliminazione delle azzurre dall'Europeo. Guagni, pur non essendo stata convocata, ha detto: “Avevamo preparato questa spedizione in maniera diversa e purtroppo i risultati poi non sono arrivati. Ci sarà da fare un’analisi accurata sulle cose che non hanno funzionato. Dobbiamo resettare e ripartire subito, perché la Nazionale avrà già degli impegni importanti a settembre. Nel girone delle Azzurre l’unica squadra che aveva qualcosa in più rispetto all’Italia era la Francia, per il resto non abbiamo nulla da invidiare a Islanda e Belgio. Dispiace uscire dall’Europeo per mano di avversarie alla nostra portata”.