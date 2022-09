Italia Femminile U19, le 24 giocatrici convocate per il raduno di Tirrenia: ci sono 7 rossonere

Fonte: figc.it

Dopo le vittorie in amichevole contro Svizzera e Paesi Bassi, la Nazionale Under 19 femminile è pronta a iniziare la sua avventura nella prima fase delle qualificazioni all'Europeo. Selena Mazzantini, da quest'anno alla guida delle Azzurrine, ha convocato 24 giocatrici che si raduneranno lunedì 26 settembre al CPO di Tirrenia e si alleneranno fino a domenica 2 ottobre. La mattina seguente è in programma la partenza per l'Ungheria, sede di un girone che oltre alle padrone di casa comprende anche la Serbia - prima avversaria dell'Italia - e il Galles. Sabato 1° ottobre Mazzantini diramerà la lista ufficiale delle 20 atlete convocate per il girone che qualifica al Round 2. La fase finale si giocherà invece in Belgio nel luglio del 2023.

L’elenco delle convocate

Portieri: Viola Bartalini (Fiorentina), Verena Beka (Milan), Lavinia Tornaghi (Inter);

Difensori: Giorgia Arrigoni (Parma), Sofia Bertucci (Juventus), Angela Passeri (Pomigliano), Jenny Requirez (Juventus), Giulia Semplici (Milan), Nadine Sorelli (Milan), Paola Zanini (Milan), Carola Zannini (Roma);

Centrocampiste: Chiara Bianchi (Como), Erin Maria Patrizia Cesarini (Milan), Anastasia Ferrara (Roma), Matilde Pavan (Como), Chiara Premoli (Milan), Monica Renzotti (Milan), Eva Schatzer (Juventus);

Attaccanti: Chiara Beccari (Como), Veronica Bernardi (Cesena), Victoria Marie Della Peruta (University of North Carolina), Ginevra Moretti (Juventus), Mariagrazia Petrara (Roma), Elisa Pfattner (Juventus)