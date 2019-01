Italia femminile U19, le convocate per la doppia sfida con l'Irlanda: c'è Miriam Longo

Primi due impegni del nuovo anno per la Nazionale Under 19 Femminile, che apre il suo 2019 affrontando le pari età della Repubblica d’Irlanda in una doppia amichevole in programma presso il Centro di Preparazione Olimpica ‘Giulio Onesti’ di Roma giovedì 17 gennaio alle ore 14.30 (campo n. 3) e sabato 19 gennaio alle 11 (campo n. 10).

Il tecnico Enrico Sbardella ha convocato 20 Azzurrine, che si raduneranno nella serata di domenica 13 gennaio e il giorno seguente sosterranno le prime due sedute di allenamento. L’Under 19 sarà impegnata nella Fase élite del Campionato Europeo dal 3 al 9 aprile presso il Centro federale inglese di St. George’s Park a Burton upon Trent, dove dovrà vedersela con le padrone di casa dell’Inghilterra e con le pari età di Svezia e Turchia.

L’elenco delle convocate

Portieri: Roberta Aprile (Pink Sport Time), Camilla Forcinella (Verona Women);

Difensori: Paola Boglioni (Empoli Ladies), Maria Luisa Filangeri (Florentia), Sofia Meneghini (Verona Women), Vanessa Panzeri (Juventus), Chiara Ripamonti (Fiorentina Women’s), Angelica Soffia (AS Roma);

Centrocampiste: Bianca Bardin (Verona), Melissa Bellucci (Juventus), Sofia Colombo (Mozzanica), Giada Greggi (AS Roma), Valentina Puglisi (Juventus), Martina Tomaselli (Sassuolo);

Attaccanti: Asia Bragonzi (Juventus), Angela Caloia, Caterina Ferin (Tavagnacco), Francesca Imprezzabile (Sassuolo), Serena Landa (SSD Roma Calcio Femminile), Miriam Longo (Milan).

Staff – Allenatore: Enrico Maria Sbardella; Assistente allenatore: Elena Proserpio Marchetti; Segretario: Sabrina Filacchione; Preparatore atletico: Adalberto Zamuner; Preparatore dei portieri: Davide Quironi; Medico: Carlo Massafra; Fisioterapista: Emanuele Provini.