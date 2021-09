Italia, Gianluca Mancini out: salta i prossimi impegni

(ANSA) - FIRENZE, 04 SET - Dopo Andrea Belotti e Alex Meret anche Gianluca Mancini lascia il ritiro della Nazionale. Il difensore della Roma non seguirà i compagni per la trasferta in Svizzera e la successiva gara con la Lituania mercoledì a Reggio Emilia per un problema: secondo quanto filtra si tratta di un'esclusione precauzionale in seguito ad un'infiammazione sotto il piede destro. Mancini rientrerà a Roma dove seguirà riposo cure specifiche. (ANSA).