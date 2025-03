Italia, Gravina: "Contro la Germania possiamo giocarcela sempre, rammarico per aver perso a San Siro"

vedi letture

Gabriele Gravina, presidente della FIGC, è intervenuto a margine dell'inizio dei lavori del Centro Tecnico FIGC in Piemonte. Il numero uno federale ha affrontato vari temi, a cominciare dalla sconfitta dell'Italia di Luciano Spalletti in Nations League contro la Germania:

"C'è amarezza e anche un po' di dispiacere per il risultato, peccato per due ingenuità, ma c'è anche soddisfazione per la voglia e la determinazione dei nostri ragazzi che meritavano qualcosa in più".

Bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto in Europa? Alcune sono uscite, ne sono rimaste solo tre, una per competizione.

"Mi dispiace in modo particolare per il Bologna, perché due-tre settimane dopo avrebbe potuto dare un messaggio forte al calcio europeo. Sono particolarmente ottimista. Mi dispiacerebbe se non riusciremo a confermare le cinque squadre in Champions League".

Sul Centro Tecnico FIGC in Piemonte

"Ho ringraziato il sindaco e la LND, abbiamo raccolto le risorse per far sì che questo centro possa essere realizzato. C'è fame di strutture in Italia".