Italia, i convocati dell'U15: ci sono due ragazzi del Milan

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Messo in archivio il percorso netto di quattro vittorie su quattro al Torneo delle Nazioni, l'Italia under 15 torna in campo per affrontare due volte il Kosovo in una gara amichevole. Il doppio incontro andrà in scena mercoledì 1° giugno alle ore 15 e venerdì 3 giugno (ore 11) al Villaggio Azzurro di Novarello. Raduno previsto lunedì 30 maggio a Novarello.

Questi i 23 convocati da Massimiliano Favo, tutti nati nel 2007:

Portieri

Tommaso Vannucchi (Fiorentina), Andrea Sorrentino (Napoli)

Difensori

Federico Colombo (Milan), Giorgio Vezzosi (Sassuolo), Raul Zinni (Roma), Francesco Verde (Juventus), Christian Garofalo (Napoli), Cristian Cama (Roma), Matteo Cocchi (Inter), Tommaso Rugani (Empoli)

Centrocampisti

Alessandro Olivieri (Empoli), Gianluigi Santucci (Benevento), Alessandro Di Nunzio (Roma), Niccolò Gariani (Atalanta), Alessandro Ciardi (Inter), Guido Della Rovere (Cremonese)

Attaccanti

Francesco Castaldo (Bologna), Stefano Maiorana (Fiorentina), Carlo Evangelista (Fiorentina), Andrea Orlandi (Empoli), Mattia Liberali (Milan), Alex Castiello (Atalanta), Mattia Mosconi (Inter).