San Siro non è sold out per Italia-Inghilterra, in programma venerdì sera alle 20.45. Perché i biglietti emessi finora per la sfida sono circa 38 mila, un dato ancora basso e che verrà aggiornato nelle prossime ore. Lo riporta la redazione di Tuttomercatoweb.com.