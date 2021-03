L'Italia di Roberto Mancini ha iniziato con il piede giusto il suo percorso di qualificazione ai Mondiali del 2022, battendo ieri sera a Parma l'Irlanda del Nord per 2-0. Il ct azzurro deve ringraziare per i tre punti anche Gigio Donnarumma, inoperoso per tutto il primo tempo, ma poi decisivo nel secondo con due belle parate su Smith e Whyte.