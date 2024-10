Italia-Israele, probabili formazioni: Gabbia ancora dalla panchina

Dopo il pareggio a Roma contro il Belgio, l'Italia di Luciano Spalletti torna in campo questa sera contro Israele, in una partita che in caso di vittoria potrebbe regalare punti davvero preziosi per il proseguo degli azzurri in questa Nations League. Dovrebbe partire ancora dalla panchina il rossonero Gabbia.

Di seguito queste le possibil scelte di Spalletti in vista di questa sera:

ITALIA (3-5-1-1) probabile formazione: Vicario; Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori; Cambiaso, Frattesi, Fagioli, Tonali, Dimarco; Raspadori; Retegui. Ct. Spalletti.