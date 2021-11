Italia, iter burocratico in corso per Joao Pedro, Luiz Felipe e Ibanez

L'iter per permettere a Roberto Mancini di convocare Joao Pedro, Luiz Felipe e Ibanez prosegue spedito, tanto che in caso di via libera da parte dei giocatori al cambio di nazionalità, entro il nuovo anno potrebbero già essere convocabili, e dunque arruolabili per lo stage dell’Italia che si terrà a fine gennaio. Una scelta complicata per chi ha ancora la possibilità di essere convocato dalla Nazionale del paese d'origine, ovvero il Brasile. Questo discorso riguarda maggiormente Ibanez della Roma e Luiz Felipe della Lazio. Tagliato fuori dai giochi del Brasile per Qatar 2022 è invece Joao Pedro. A riportare queste notizie è La Gazzetta dello Sport.