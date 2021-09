Italia-Lituania, Chiesa è con la squadra per la rifinitura al Mapei Stadium

Federico Chiesa in campo per l'allenamento di rifinitura della Nazionale in vista della gara di questa sera contro la Lituania, partita valida per la qualificazione al Mondiale del 2022 in Qatar.

Il giocatore della Juventus che durante l'allenamento di ieri ha rimediato una botta al flessore questa mattina è sul terreno di gioco del Mapei Stadium insieme a tutti gli altri giocatori presenti in lista.

Nella giornata di ieri hanno lasciato il ritiro degli azzurri Insigne e Immobile, due giorni fa Pellegrini e Verratti.